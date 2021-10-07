Британський і американський боксери зустрінуться в рингу вже втретє.

У ніч з 9 на 10 жовтня за київським часом в США пройде бій між двома відомими суперважкоатлетами - чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Ф'юрі - Вайлдер: де дивитися бій

В Україні поєдинок британського та американського боксерів покаже медіасервіс MEGOGO. Бій буде доступний для перегляду за підпискою.

Також бій покаже стрімінговий сервіс DAZN (вартість місячної підписки - 55 гривень).

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У Росії поєдинок транслюватиме канал "РЕН-ТВ", в США - ESPN+ і FOX PPV, у Великобританії - BT Sport Box Office.

Початок бою - орієнтовно о 06:00 ранку за київським часом.

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера ще в грудні 2020, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Автор: Антон Дудар