Тайсон Ф'юрі вважає, що в Ентоні Джошуа кепська витривалість.

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

Слова 33-річного Тайсона приводить Boxingscene.

"Я міг би назвати безліч причин, за якими Джошуа програє цей бій, а Усик виграє. По-перше, він лівша, і треба визнати, спритний боксер. Думаю, його удари сильніші, ніж багатьом здається. Але справа не в тому, наскільки сильно хтось б'є - головне, влучати в ціль. Рано чи пізно в такому випадку величезний бодібілдер трісне по швах, немов стара дешева подушка. Крім того, у нього досить швидко закінчуються ідеї", - сказав Ф'юрі.

"Вважаю, Ентоні спробує більше боксувати і використовувати джеби. Він прекрасно знає, що у нього не вистачить витривалості, приблизно після трьох раундів він почне задихатися. Якщо він не розправиться з Усиком раніше, то можливо навіть програє достроково", - додав Тайсон.

Ф'юрі раніше вже припускав, що Усик в статусі андердога має всі шанси здолати фаворита бою.

Нагадаємо, що бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня. Ентоні захищатиме чемпіонські титули за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін