Гвоздик вважає, що Ломаченко виграв бій у Хейні.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик поділився своєю думкою про результат бою Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

36-річний український боксер вважає, що американцеві спеціально віддали перемогу, щоб в майбутньому організувати поєдинок Хейні - Стівенсон, який принесе набагато більшу фінансову вигоду, ніж потенційний поєдинок Ломаченка проти того ж Стівенсона.

"Це був близький бій, але, звичайно, мені здається, що Ломаченко переміг. Але ми всі знаємо, що бокс - це бізнес. Спочатку мені здавалося, що буде навпаки. Мені здавалося, що Хейні буде кращим, виграє бій, але його пограбують, тому що це був його останній поєдинок в Top Rank, а, як відомо, Top Rank нікого з поясами не відпускає. Але там пішли чутки, що за два дні перед боєм він перепідписав контракт. Можливо, це.

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Інше питання, що його бій з Шакуром Стівенсоном, який хоче влаштувати Боб Арум, принесе в п'ять разів більше грошей, ніж реванш з Ломаченком або бій Ломаченко - Стівенсон. Вони два американці, два боксери, які зустрічалися в любителях. Мені здається, що для фанатів це буде цікавіше, ніж побачити бій Стівенсона з Ломаченком. І найголовніше - цей бій принесе більше грошей.

Я кажу це без будь-яких ілюзій. Звичайно, ми всі любимо спорт, віримо, що спортивний дух живий, але в професійному боксі багато вирішують гроші. Тому так і сталося", - заявив Гвоздик у коментарі YouTube-каналу "Два бокових".

Нагадаємо, поєдинок Хейні - Ломаченко відбувся 21 травня в Лас-Вегасі (США). Американський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113) в цьому бою і захистив свій титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Додамо, що ця поразка стала вже третьою для Василя Ломаченка у професійному боксі. У 20 боях українець здобув 17 перемог.

Девін Хейні залишається непереможеним боксер. В його активі 30 перемог у 30 поєдинках.

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