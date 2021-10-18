Американський боксер Кріс Алгієрі відгукнувся з похвалою на адресу Олександра Усика.

Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Кріс Алгієрі поділився своєю професійною думкою про ймовірний поєдинок між володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і чинним чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

"Я думаю, що Усик – більш складний суперник для Ф'юрі, ніж Джошуа. Мені здається, що стилістично Ентоні опиниться в руках Тайсона.

Ф'юрі занадто атлетичний, занадто багато рухається, у нього занадто хороші кондиції. Ми бачили, як Джошуа втомився в бою з Усиком через рухливість Олександра, його ритм. В результаті Ентоні почав промахуватися.

Я вважаю, що Усик-це проблема для будь-якого суперника. Його дуже важко зловити, він дуже добре змінює ритм. Я думаю, що Тайсон теж добре в цьому. Це буде цікавий бій", - сказав Алгієрі в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

Читайте такожДжошуа розпочав підготовку до бою-реваншу з УсикомНагадаємо, свої пояси український супертяж Олександр Усик завоював у вересні поточного року, перемігши британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Владимир Медяник