Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Кріс Алгієрі поділився своєю професійною думкою про ймовірний поєдинок між володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і чинним чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).
"Я думаю, що Усик – більш складний суперник для Ф'юрі, ніж Джошуа. Мені здається, що стилістично Ентоні опиниться в руках Тайсона.
Ф'юрі занадто атлетичний, занадто багато рухається, у нього занадто хороші кондиції. Ми бачили, як Джошуа втомився в бою з Усиком через рухливість Олександра, його ритм. В результаті Ентоні почав промахуватися.
Я вважаю, що Усик-це проблема для будь-якого суперника. Його дуже важко зловити, він дуже добре змінює ритм. Я думаю, що Тайсон теж добре в цьому. Це буде цікавий бій", - сказав Алгієрі в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.
Читайте такожДжошуа розпочав підготовку до бою-реваншу з УсикомНагадаємо, свої пояси український супертяж Олександр Усик завоював у вересні поточного року, перемігши британця Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.