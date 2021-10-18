Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, зізнався, що його клієнт вже відновив тренування і почав підготовку до реваншу після поразки від Олександра Усика.

Слова Хірна наводить Boxingnews24.

"Сьогодні бачив Ентоні. Він уже тренується, вже почав готуватися до реваншу. Зараз все це в досить спокійному режимі відбувається. Джошуа вже налаштовує себе на реванш. Я хочу побачити агресію в його настрої. Після бою по обличчю Усика було видно, що Джошуа навряд чи завдав серйозної шкоди. А він здатний завдавати шкоди", - сказав Хірн.