Ентоні Джошуа / фото REUTERS

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, зізнався, що його клієнт вже відновив тренування і почав підготовку до реваншу після поразки від Олександра Усика.

Слова Хірна наводить Boxingnews24.

"Сьогодні бачив Ентоні. Він уже тренується, вже почав готуватися до реваншу. Зараз все це в досить спокійному режимі відбувається. Джошуа вже налаштовує себе на реванш. Я хочу побачити агресію в його настрої. Після бою по обличчю Усика було видно, що Джошуа навряд чи завдав серйозної шкоди. А він здатний завдавати шкоди", - сказав Хірн.

Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розкритикував Джошуа за рішення вийти на реванш. А ось Едді Хірн пропонував провести "Фінал чотирьох" у хевівейті.

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Усик - Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Артем Будрін