Британець усвідомлює, що проти нього буде суперник з сильною лівою рукою.

Чемпіон за чотирма версіями у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа розповів про загрози, які може йому завдати українець Олександр Усик.

Слова 31-річного британця наводить ESPN.

"Яку найбільшу загрозу я чекаю від Усика на боксерському рингу? Я б сказав, що це позиція шульги. Він бився з багатьма ортодоксами, але під час тренувального табору я готувався до цього. Я дізнався, де мені треба ставити ноги, як контролювати лівшу і, в цілому, в який момент треба завдавати удару у відповідь", - зазначив Джошуа.

"Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими хлопцями, як я. Упродовж усієї кар'єри, його суперники діяли практично однаково у бою з ним. Але останні три місяці, мені довелося готуватися до нього, тому я можу сказати, що адаптувався", - додав Ентоні.

Нагадаємо, що 25 вересня в Лондоні Усик та Джошуа зійдуться між собою в ринзі.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін