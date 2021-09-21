Чемпіон за чотирма версіями у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа розповів про загрози, які може йому завдати українець Олександр Усик.
Слова 31-річного британця наводить ESPN.
"Яку найбільшу загрозу я чекаю від Усика на боксерському рингу? Я б сказав, що це позиція шульги. Він бився з багатьма ортодоксами, але під час тренувального табору я готувався до цього. Я дізнався, де мені треба ставити ноги, як контролювати лівшу і, в цілому, в який момент треба завдавати удару у відповідь", - зазначив Джошуа.
"Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими хлопцями, як я. Упродовж усієї кар'єри, його суперники діяли практично однаково у бою з ним. Але останні три місяці, мені довелося готуватися до нього, тому я можу сказати, що адаптувався", - додав Ентоні.
Нагадаємо, що 25 вересня в Лондоні Усик та Джошуа зійдуться між собою в ринзі.
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Усик - Джошуа: перед боєм
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO, якими володіє Джошуа.
- Всі квитки на цей бій були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.