Дружина українського боксера висловила впевненість, що Україна переможе у війні з РФ.

Катерина Усик, дружина чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика, висловилася про розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні.

Дружина знаменитого боксера в Instagram опублікувала пост, в якому висловила свою впевненість в територіальну цілісність України. І зізналася, що дуже шкодує про те, що мовчала в 2014 році.

"Я вірю, що Україна все поверне. Включаючи Крим.

Єдине про що я шкодую зараз, що мовчала в 2014 році. Дуже шкодую", - написала Катерина Усик.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України, щоб почати підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.

Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.

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