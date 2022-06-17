Катерина Усик, дружина чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика, висловилася про розв'язану Росією повномасштабну війну в Україні.
Дружина знаменитого боксера в Instagram опублікувала пост, в якому висловила свою впевненість в територіальну цілісність України. І зізналася, що дуже шкодує про те, що мовчала в 2014 році.
"Я вірю, що Україна все поверне. Включаючи Крим.
Єдине про що я шкодую зараз, що мовчала в 2014 році. Дуже шкодую", - написала Катерина Усик.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. 28 лютого стало відомо, що Усик вступив у територіальну оборону, щоб захищати батьківщину від російських загарбників. 23 березня міністр спорту Вадим Гутцайт повідомив, що Усик виїхав з України, щоб почати підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа.
Пізніше Усик пояснив своє рішення покинути Україну тим, що таким чином він зможе більше принести користі своїй країні.