Дружина українського спортсмена висловила все, що думає про російську державу.

Катерина Усик, дружина чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика, прокоментувала масований ракетний обстріл України окупаційною армією Росії.

У своєму акаунті в Instagram вона опублікувала кадри руйнувань і написала, що думає про російську державу.

"Ось як можна бути такими під###ми. Росія терористична держава", - написала Катерина Усик.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті ракетного удару по Львову загинув відомий український екс-баскетболіст Віктор Кобзистий.

Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня

29 грудня російська армія здійснила масований ракетний удар по найбільших містах України. Було запущено понад 100 ракет і понад 30 безпілотників Shahed-136/131.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що цей удар був одним з найбільш масованих. Росіяни використовували практично всі види ракет, крім "Калібрів", включаючи аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети, балістичні С-300/С-400, "Інскандер-М" та інші.

Українські сили ППО збили 114 повітряних цілей зі 158. Попадання зафіксовані в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

Повідомляється про загибель 18 осіб, ще 132 - поранені. Дані ще не остаточні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії і пообіцяв країні-терористові відповідь на удари.

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