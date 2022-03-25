Володимиру Кличку виповнилося 46 років.

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав свого рідного брата Володимира з днем народження - 46 років святкує сьогодні молодший з братів.

Наразі обоє перебувають у Києві, де захищають столицю від наступу рашистських військ.

"Друзі! Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв‘язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини.

Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій у нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володю!", - написав Віталій у себе в Instagram.

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