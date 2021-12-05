Відомий український боксер проведе свій перший бій цього року

Український боксер Сергій Дерев'янченко в ніч з 5 на 6 грудня зустрінеться в рингу з суперником з Домініканської Республіки Карлосом Адамесом.

Бій пройде в Лос-Анджелесі в андеркарті поєдинку між американцем Джервонтою Девісом і мексиканцем Ісааком Крусом.

Дерев'янченко - Адамес: де дивитися бій

Транслювати протистояння Дерев'янченка та Адамеса в Україні буде медіасервіс MEGOGO.

Трансляція вечора боксу розпочнеться о 03.00 ранку за київським часом. Бій українця очікується орієнтовно не раніше 05.00 ранку.

Читайте такожУкраїнський боксер Дерев'янченко втратив третій шанс стати чемпіоном світу (фото)

Дерев'янченко - Адамес: перед боєм

Дерев'янченко провів на профі-рингу 16 боїв. Він здобув 13 перемог при трьох поразках. Українець тричі боксував за титул чемпіона світу та у всіх боях поступився - Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермалу Чарло.

Попереднього разу Дерев'янченко виходив на ринг у вересні минулого року, коли поступився Чарло.

Адамес виходив на ринг 21 раз. Він здобув 20 перемог при одній поразці - в 2019 році домініканець поступився Патріку Тейшейрі.

За цей бій Дерев'янченко гарантовано отримає 200 тисяч доларів. Його супернику заплатять 50 тисяч.

Перед боєм українець показав вагу 72,1 кг, а домініканець - 72,3 кг.

Автор: Антон Дудар