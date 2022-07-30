Реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у Тwitter.
За його інформацією, офіційним транслятором реваншу між Усиком та Джошуа у США, Європі та в Україні буде стрімінговий сервіс DAZN. Велика Британія стала винятком - там бій покаже телекомпанія Sky Sports.
Нагадаємо, що 20 серпня у Саудівській Аравії боксери проведуть свій другий поєдинок. У першому бою сильнішим виявився Усик, який одноголосним рішенням суддів здолав британця в Лондоні.
Усик - Джошуа: що потрібно знати
- Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.
- Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.
- Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.
- Для того, щоб прийняти виклик Джошуа, Усику довелося покинути ряди територіальної оборони Київської області, куди він записався відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.