Офіційним транслятором реваншу між Усиком та Джошуа у США, Європі та в Україні буде стрімінговий сервіс DAZN.

Реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у Тwitter.

За його інформацією, офіційним транслятором реваншу між Усиком та Джошуа у США, Європі та в Україні буде стрімінговий сервіс DAZN. Велика Британія стала винятком - там бій покаже телекомпанія Sky Sports.

Нагадаємо, що 20 серпня у Саудівській Аравії боксери проведуть свій другий поєдинок. У першому бою сильнішим виявився Усик, який одноголосним рішенням суддів здолав британця в Лондоні.

Усик - Джошуа: що потрібно знати