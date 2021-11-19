Український боксер проведе захист чемпіонського титулу.

20 листопада в Києві пройде бій між чемпіоном світу за версією WBA в найлегшій вазі Артемом Далакяном і панамцем Луїсом Консепсьоном.

Далакян - Консепсьйон: де дивитися бій

У прямому ефірі поєдинок українського боксера покаже медіасервіс MEGOGO.

Вечір боксу в Києві стартує о 19.00, а бій Далакяна і Консепсьона почнеться близько 21.00.

Далакян - Консепсьйон: прогноз букмекерів

Букмекери практично не сумніваються в успіху українського чемпіона. На перемогу Далакяна можна поставити з коефіцієнтом 1,06, тоді як на успіх панамця 8,00. На нічию виставлений коефіцієнт 23,00.

На дострокову перемогу Далакяна букмекери дають коефіцієнт 1,57, а на нокаут від панамця - 13,00. На те, що українець виграє за очками, можна поставити з коефіцієнтом 2,62, тоді як на перемогу Консепсьона рішенням суддів - 19,00.

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Артем Далакян: п'ятий захист пояса

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.

Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайена, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.

У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.

Далакян провів на профі-рингу 20 боїв і у всіх здобув перемоги. У Консепсьона - 39 перемог і 8 поразок.

Автор: Антон Дудар