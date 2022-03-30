Темірлан Ракумов засудив дії Росії і назвав президента РФ вбивцею.

25 березня в США пройшов поєдинок між американським боксером Ісою Шелдоном і представником Казахстану Темірланом Ракумовим.

Бій закінчився перемогою Ракумова технічним нокаутом у четвертому раунді.

На цей бій казахстанський боксер вийшов з синьо-жовтим прапором на знак підтримки України у війні з російськими окупантами, а після своєї перемоги виголосив потужну промову, в якій він жорстко засудив розв'язану Путіним війну проти України і назвав президента країни-агресора вбивцею.

"Я хочу висловити підтримку Україні, тому що мій тренер з України, мій дядько з України. Просто зараз в Україні йде війна. Це дуже жахливо. Там помирають невинні люди. Ні війні, Ні війні! Тільки мир. Путін - вбивця", - сказав Ракумов.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: