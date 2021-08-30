Олександр Усик переміг Тоні Беллью в 2018 році / фото facebook.com/Alexanderusyk
Український боксер Олександр Усик, який 25 вересня проведе бій проти Ентоні Джошуа, похвалився подарунком від друзів.
Усик опублікував фото в stories на своїй сторінці в Instagram.
Боксеру подарували картину. Вона намальована з фотографії, на якій Усик зображений у поєдинку проти Тоні Беллью.
Цей бій відбувся в листопаді 2018 року і завершився перемогою Усика нокаутом. Українець захистив звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.
"Подарунок від друзів", - підписав знімок Усик.
фото instagram.com/usykaa
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Усик - Джошуа: перед боєм
- Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.
- Всі квитки на цей бій були продані за добу.
- Усик провів на профі-рингу 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 разів нокаутом). У Джошуа - 24 перемоги (22 нокаутом) у 25 боях при одній поразці.
- Друг Усика Василь Ломаченко поділився своїм прогнозом на бій.