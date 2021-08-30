Українському боксеру подарували картину з його зображенням.

Український боксер Олександр Усик, який 25 вересня проведе бій проти Ентоні Джошуа, похвалився подарунком від друзів.

Усик опублікував фото в stories на своїй сторінці в Instagram.

Боксеру подарували картину. Вона намальована з фотографії, на якій Усик зображений у поєдинку проти Тоні Беллью.

Цей бій відбувся в листопаді 2018 року і завершився перемогою Усика нокаутом. Українець захистив звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

"Подарунок від друзів", - підписав знімок Усик.

Усик - Джошуа: перед боєм

Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Всі квитки на цей бій були продані за добу.

Усик провів на профі-рингу 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 разів нокаутом). У Джошуа - 24 перемоги (22 нокаутом) у 25 боях при одній поразці.

Друг Усика Василь Ломаченко поділився своїм прогнозом на бій.

Автор: Антон Дудар