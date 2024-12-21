Український боксер розповів про те, що його мотивує напередодні чемпіонського поєдинку.

Український суперважковаговик Олександр Усик поділився з Forbes враженнями напередодні бою-реваншу проти британця Тайсона Ф'юрі.

Зокрема, Усик зазначив, що у поєдинку буде битися "за всю країну". За його словами, на допомогу йому прийдуть характер переможця та "незламна команда".

"Нині мене мотивує - що і як я роблю. Коли ставиш для себе задачу, і вона в тебе виходить - це дуже заряджає. А коли щось не виходить, я завжди продовжуватиму, поки не вийде", - сказав боксер.

Відео дня

Він також поділився враженнями щодо останніх днів перед боєм проти Ф'юрі:

"Можна сказати, що це медіадні - спілкування з пресою, активності, що "розносять" поєдинок по світу. Але як спортсмен, я намагаюся менше до цього долучатися. Моя основна задача - це бокс. Тренування також є, десь до години часу - переважно кардіо й підтримка форми".

Бій Усик - Ф'юрі

Як повідомляв УНІАН, бій Усик-Ф'юрі відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. На кону стоять три титули в суперважкій вазі (WBO, WBA і WBC), а також пам'ятний пояс від WBC, який присвячений 50-річчю легендарного бою між Джорджем Форманом і Мухаммедом Алі.

Вас також можуть зацікавити новини: