На боксерів чекає другий поєдинок за абсолют.

Стала відома офіційна дата бою-реваншу між між абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Олександром Усиком та ексчемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомив радник Саудівської Аравії при королівському дворі в ранзі міністра і голова Головного управління розваг Туркі бін Абдул Мохсен Аль-Шейх, бій відбудеться 21 грудня цього року.

Місцем проведення поєдинку стане Ер-Ріяд, де був проведений і перший бій.

Відео дня

"Матч-реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком та чемпіоном Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня 2024 року під час Ер-Ріядського сезону... Світ знову побачить ще один історичний бій... Наша прихильність до шанувальників боксу продовжується... Сподіваємось, вам сподобається...", - написав Туркі у Телеграм.

Поєдинок Усика з Ф'юрі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 травня Усик у неймовірному поєдинку переміг британця Тайсона Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Поєдинок тривав усі дванадцять раундів, судді віддали перемогу Олександру Усику – 115:112, 113:114, 114:113. Наприкінці дев’ятого раунду український боєць відправив британця у нокдаун.

Таким чином Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF, відібрав титул WBC у британця і назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні в XXI столітті.

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