Український чемпіон проведе захист свого титулу.

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян 20 листопада проведе захист свого поясу в Києві.

Далакян зустрінеться в рингу з панамським боксером Луїсом Консепсьоном.

Поєдинок пройде у виставковому центрі ACCO International. При цьому, як повідомила прес-служба Union Boxing Promotion, його зможуть відвідати глядачі. На бій буде продано 500 квитків, але відвідати поєдинок можна буде, маючи сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

"Ми отримали велику кількість запитів від фанів боксу, які бажали наживо подивитися на бій Артема. Пішли їм назустріч і вже сьогодні (11 листопада, - Прим.) стартують продажі квитків на шоу. Буде продаватися всього 500 квитків. На арену можуть потрапити тільки вакциновані глядачі або ті, які мають негативний результат тестування на COVID-19, проведений не більше ніж за 72 години до боксерського шоу", - повідомив генеральний менеджер Union Boxing Promotion Дмитро Єлісєєв.

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Артем Далакян: п'ятий захист пояса

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.

Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайена, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.

У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.

Автор: Антон Дудар