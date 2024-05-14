Олександр Усик та його промоутер прокоментували цей інцидент.

13 травня представники українського боксера Олександра Усика, який є чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF влаштували сутичку з представниками чемпіона WBC британця Тайсона Ф'юрі.

У результаті сутички Джон Ф’юрі, батько Тайсона, розбив лоба. Згодом він вибачився.

"Щиро перепрошую перед усіма причетними. Ми такі, які ми є. Емоції та напруга зашкалюють. Він був дуже неповажним хлопцем. Якщо ти наблизишся у простір до людини, яка б’ється, ти щось отримаєш. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв. Він згадав про мого сина, отже, він повинен був це отримати. Мене це не турбує (кровотеча), це те, заради чого ми живемо, ми б’ємося з людьми. Для мене це звичайна справа", – сказав Ф’юрі-старший.

Олександр Усик прокоментував цей інцидент.

"Сьогодні був божевільний день, божевільний тиждень. Сутичка, яка сьогодні сталася? Для мене це неважливо, адже я зосереджений лише на поєдинку. Це була погана поведінка команди Тайсона Ф’юрі, зокрема і його батька. Це проблема лише команди Тайсона, – заявив він.

Промоутер Усика Олександр Красюк також відреагував на інцидент, опублікувавши сторіз у своєму Instagram.

"Виглядає некрасиво. Ф'юрі знову отримав розсічення. Дякуємо Богу, що цього разу це інший Ф'юрі", – написав Красюк.

Бій Усик - Ф'юрі - деталі

Бій Усик-Ф'юрі мав відбутися ще 17 лютого, проте його перенесли через серйозну травму британця.

Раніше Тайсон Ф'юрі запевнив, що зможе перемогти Олександра Усика, який до цього два рази переміг Ентоні Джошуа. Також Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за Джошуа.

Водночас промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів, що робитиме українець, якщо Ф'юрі знову зірве бій. За його словами, якщо британський боксер знову зірве поєдинок з яких-небудь причин, то Усику підберуть іншого суперника.

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