Якщо Василь Ломаченко переможе Річарда Коммі, то зможе отримати бій з Джорджем Камбососом.

Промоутер новоспеченого абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого Лу Ді Белла розповів про плани свого клієнта.

"Джервонта Девіс - один з можливих суперників. Спочатку нам треба визначитися з тим, що ми робитимемо далі. Якщо дивитися на великі бої, то Девіс - це один з них", - сказав промоутер Камбососа для Thaboxingvoice.

"Ломаченко стане нашим можливим суперником, якщо він переможе Коммі, але це ще під великим знаком питання. Я був промоутером Коммі, він до біса крутий боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас. Якщо переможе Коммі, то ми розглянемо його. Бій з Ломаченком буде більшим через статус Василя в індустрії. Також можливий бій з Раяном Гарсією, якщо він повернеться в ринг", - додав Ді Белла.

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Ситуація в легкій вазі

Камбосос побив Теофімо Лопеса й заволодів усіма поясами, які останній відібрав у Ломаченка.

Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - "регулярний" чемпіон WBC Девін Хейні, Раян Гарсія, а також Шакур Стівенсон.

Сам Камбосос обіцяв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси.

Ломаченко та Коммі зустрінуться в ринзі 11 грудня.

Автор: Артем Будрін