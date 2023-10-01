Канело захистив титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

У ніч на 1 жовтня в Лас-Вегасі (США) відбувся грандіозний вечір боксу, головною подією якого став поєдинок двох абсолютних чемпіонів світу - Сауля Альвареса проти Джермелла Чарло.

На кону стояв титул безперечного чемпіона у другому середньому дивізіоні, яким володіє мексиканський боксер. Відзначимо, що Чарло заради цього бою піднявся на дві вагові категорії.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився впевненою перемогою Сауля Альвареса. У сьомому раунді Канело навіть був близький, щоб виграти цей бій достроково, відправивши в нокдаун Джермелла. Однак американець все ж піднявся і зумів пройти всю дистанцію.

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Судді одноголосно віддали перемогу Альваресу - 118-109, 118-109, 119-108.

Таким чином, Канело успішно захистив титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі. Для мексиканського боксера це вже 60-та перемога в професійній кар'єрі.

У послужному списку Джермелла Чарло 35 перемог одна нічия і дві поразки в 38 боях на профі-рингу. Він є чинним абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі.

Додамо, що в андеркарді цього бою українець Олександр Гвоздик у другому раунді нокаутував представника Бразилії Ісаака Родрігеса.

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