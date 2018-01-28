Усик: Я очікував такого поєдинку, недарма у Брієдіса стільки перемог (фоторепортаж бою)

Український боксер зізнався, що поки не думає про фінал.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що після завоювання ще одного титулу він не поспішає думати про фінал турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

"Слава Богу, у мене в колекції тепер ще один пояс. Майріс хороший, сильний спортсмен. Ви побачили прекрасні, чудові 12 раундів. Чудовий вечір був, правда? Я очікував такого бою, я дивився поєдинки Брієдіса, у нього була гарна опозиція, і недарма він провів на професійному рингу 25 зустрічей.

На даний момент я не думаю про фінал. Єдине, про що я зараз думаю, так це скоріше повернутися в роздягальню, переодягнутися, поїхати в номер, поспати, швидко приїхати додому і обійняти своїх дітей. А фінал? Коли він буде, тоді й буду думати", - сказав українець на прес-конференції після бою.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері в Ризі відбувся півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом. Українець виграв рішенням суддів за підсумками драматичного 12-раундового протистояння.