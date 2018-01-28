Володимир Кличко: Знімаю капелюха перед Усиком і Брієдісом

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі прокоментував перемогу Олександра Усика у півфінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував перемогу Олександра Усика в бою проти Майріса Брієдіса.

«Знімаю капелюха перед Усиком і Брієдісом. Ви створили це шоу і воно було жорстким до самого кінця. Пишаюся тобою, чемпіоне», – написав Кличко у своєму твіттері.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері в Ризі відбувся півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом. Українець виграв рішенням суддів за підсумками драматичного 12-раундового протистояння.