Володимир Кличко: Знімаю капелюха перед Усиком і Брієдісом

11:23, 28 січня 2018
Бокс
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Кличко:

«Знімаю капелюха перед Усиком і Брієдісом. Ви створили це шоу і воно було жорстким до самого кінця. Пишаюся тобою, чемпіоне», – написав Кличко у своєму твіттері.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері в Ризі відбувся півфінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом. Українець виграв рішенням суддів за підсумками драматичного 12-раундового протистояння.

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Теги: #Усик - Брієдіс#Кличко Усик