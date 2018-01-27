Бокс, Усик - Брієдіс: де дивитися

Сьогодні в Ризі відбудеться об'єднавчий бій за титули чемпіона світу WBO і WBC.

Сьогодні в Ризі відбудеться бій в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, в якій Майріс Брієдіс зійдеться з українцем Олександром Усиком, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому поєдинку зійдуться чемпіони світу за версіями WBO (Усик) і WBC (Брієдіс). Бій носить статус об'єднавчого, а переможець отримає обидва чемпіонські пояси.

Більше того, переможець цього бою вийде у фінал WBSS, де в разі перемоги стане абсолютним чемпіоном світу. Але, в разі поразки віддасть всі титули свому супернику по фіналу.

Поєдинок Усик - Брієдіс буде показаний на телеканалі Інтер. Бій розпочнеться о 23.00.