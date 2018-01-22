У Києві розіграють пояс чемпіона Європи ММА

24 лютого в київському Freedom Event Hall відбудеться Міжнародний Турнір MMA PRO UKRAINE 15. Очікується 12 боїв, з яких 2 чемпіонських. Максим Пашков буде битися за титул Чемпіона Європи з професійного ММА, а Мішико Беселія виступить проти Владислава Мельника в поєдинку за пояс Чемпіона України з боксу, повідомили УНІАН організатори турніру з Професійної ліги змішаних єдиноборств MMA PRO UKRAINE та K2 Promotions.

Головний поєдинок вечора – бій за титул чемпіона Європи з професійного ММА проведе Максим Пашков. У його послужному списку 12 перемог, 5 поразок. Останні 6 поєдинків поспіль боєць виграв больовими прийомами, 4 з них – уже в першому раунді.

Не менш значущим і не менш очікуваним поєдинком стане протистояння боксерів за титул Чемпіона України з боксу серед професіоналів. Бій обіцяє бути цікавим, досвід Мішико Беселія зіткнеться з енергією молодості Владислава Мельника. Мішико Беселія провів на професійному рингу 17 боїв, в кожному з яких здобув перемогу, у 12 з них – нокаутом на перших раундах. 19-річний Владислав Мельник – молода зірка боксу. Але на його рахунку вже 5 з 5 виграних боїв, 3 з них – нокаутом в перших двох раундах.

У дисципліні ММА на турнірі виступить Ельнур Велієв. На рахунку цього титулованого бійця 7 перемог проти 1 поразки. Ельнур тричі посідав призові місця на чемпіонатах світу з ММА, став бронзовим призером чемпіонату Європи з ММА, чемпіоном України з ММА, двічі ставав призером чемпіонату світу з бойового самбо, чемпіоном Європи з бойового самбо, призером чемпіонату України і Кубка України з бойового самбо.

Чималий інтерес виявляють до бою Олександра Горшечника. На його професійному рахунку вже 10 перемог, половина з них – нокаутом, і 2 поразки. Олександр відомий як Чемпіон України з панкратіону серед молоді та бронзовий призер чемпіонату України з бойового самбо.

На рахунку ще одного бійця ММА Олександра Плетенко, який вийде в ринг на турнірі 12 перемог і 4 поразки. Більшість перемог здобуті достроково.

Також в боях за правилами ММА виступлять українці Ігор Онопрієнко і Максим Мельник.

Суперникамі українців стануть бійці ММА з Польщі, Румунії, Казахстану, Узбекистану, Киргизії.

Того ж вечора в рамках турніру відбудеться боксерський поєдинок за участю важковаговика Станіслава Кутіна, на рахунку у якого 3 переможні бої, неодноразового чемпіона України з кікбоксингу, призера Міжнародного турніру з боксу, бронзового призера чемпіонату Європи.