Ломаченко не буде битися з Пакьяо, це божевілля – менеджер

Менеджер чемпіона WBO в другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас прокоментував можливий бій українця з іменитим філіппінцем Менні Пак'яо, повідомляє Isport.

"Ні, бою з Пакьяо не буде. Менні викликав на бій Ломаченко, який на три категорії нижче нього. Це божевілля. Уявіть, якщо Геннадій Головкін викличе Ломаченко, або Сергій Ковальов – Пакьяо. Смішно.

Перемога над старим Пак'яо нічого не дасть Ломаченку. Почнуться розмови, що він побив пенсіонера, змусивши його при цьому битися не у своїй вазі.

У нас свій шлях, свої плани. Нам потрібні бої проти діючих чемпіонів і активних боксерів в ліміті ваги від 59 кг до 61,2 кг

Чому б Пак'яо не кинути виклик Теренсу Кроуфорду зі своєї категорії? Або Майки Гарсії, який перейшов в першу напівсередню вагу?" – цитує Климаса ESPN.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Пак'яо заявив, що серйозно має намір повернутися на ринг і кинув виклик українцю Василю Ломаченку.