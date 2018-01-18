Український боксер Постол проведе бій за звання тимчасового чемпіона світу 9 березня

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол (29-1, 12 КО) в разі перемоги в наступному бою стане тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC, повідомляє SportArena з посиланням на прес-службу Всесвітньої боксерської ради.

Українець вийде на ринг проти перспективного американського боксера Риджиса Прогрейса (20-0, 17 КО) 9 березня в Майамі (США).

Постол посперечається за статус тимчасового чемпіона світу за версією організації, тоді як вакантний титул, що раніше належав екс-абсолютному чемпіону світу Теренсу Кроуфорду, розіграють Хосе Рамірес (21-0, 16 КО) і Амір Імам (21-1, 18 КО) в рамках боксерського шоу 17 березня в Нью-Йорку.

У разі перемоги над Прогрейсом Постол зустрінеться з новим регулярним чемпіоном WBC і спробує повернути в свої руки пояс, втрачений в липні 2016 року після поразки від Кроуфорда.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Віктор Постол провів складний бій проти узбека Наджмітдінова і здобув перемогу, зумівши повернутися після нокдауну.