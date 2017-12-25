Fightnews визнав українця Ломаченка найкращим боксером 2017 року

Авторитетне у світі боксу видання Fightnews визнало українця Василя Ломаченка кращим боксером 2017 року поза залежності від вагових категорій, повідомляється на сайті видання.

Укладачі рейтингу видання відзначають три більш ніж впевнені перемоги українця, які він здобув протягом року.

У квітні Лом достроково переміг чемпіона WBA в напівлегкій вазі Джейсона Сосу після дев'яти раундів протистояння. У серпні він повернувся, щоб також достроково здолати Мігеля Марріагу - вже за підсумками семи раундів. І, нарешті, в грудневому поєдинку між двома дворазовими олімпійськими чемпіонами Ломаченко домінував у бою з Гільєрмо Рігондо, змушуючи високо оціненого суперника визнати свою поразку вже після шести раундів.

Ломаченко випередив у рейтингу Теренса Кроуфорда і Срісакета Рундвісая, які здобули по дві перемоги (2-0) в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко був визнаний найкращим боксером року за версією ESPN і Box News 24.