Ломаченко переміг Рігондо, захистивши титул чемпіона світу

У театрі Madison Square Garden у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та кубинським боксером Гільєрмо Рігондо за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.

Обидва спортсмени – дворазові олімпійські чемпіони і чемпіони світу в любителях.

Для Василя Ломаченка це був уже четвертий захист поясу в другій напівлегкій вазі.

Український спортсмен захистив своє звання - після шостого раунду через відмову суперника продовжувати поєдинок перемога була присуджена Ломаченку.

Бій проходив з перевагою українця, при цьому Рігондо в кожному раунді запам'ятався своїми фірмовими захопленнями суперника руками, за що один раз був покараний рефері зняттям штрафного балу.

37-річний Рігондо зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі.

Ломаченко здобув 10-ту перемогу на профі-рингу.