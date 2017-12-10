Ломаченко переміг Рігондо, захистивши титул чемпіона світу
У Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бій між українцем і кубинцем.
У театрі Madison Square Garden у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та кубинським боксером Гільєрмо Рігондо за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.
Обидва спортсмени – дворазові олімпійські чемпіони і чемпіони світу в любителях.
Для Василя Ломаченка це був уже четвертий захист поясу в другій напівлегкій вазі.
Український спортсмен захистив своє звання - після шостого раунду через відмову суперника продовжувати поєдинок перемога була присуджена Ломаченку.
Бій проходив з перевагою українця, при цьому Рігондо в кожному раунді запам'ятався своїми фірмовими захопленнями суперника руками, за що один раз був покараний рефері зняттям штрафного балу.
37-річний Рігондо зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі.
Ломаченко здобув 10-ту перемогу на профі-рингу.