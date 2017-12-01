Чемпіон Європи WBO Малиновський провів відкрите тренування перед боєм проти Берни (відео)
12:07, 01 грудня 2017Бокс
142
Українець готується до титульного бою в Буковелі.
Малиновський готується до захисту титулу чемпіона Європи / boxing-mma.com
Олег Малиновський напередодні провів відкрите тренування в рамках підготовки до бою, в якому він буде захищати титул чемпіона Європи, повідомляє промоутерська компанія братів Кличків К2.
Сьогодні з'явилося відео тренування, яку напередодні провів український боксер.
Заключний етап тренувального процесу перед вечором боксу у Броварах команда боксерів компанії К2 наводить в Буковелі.
Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Броварах Олегу Малиновському (21-0-0, 5 КО) належить захист належний йому титулу Чемпіона Європи WBO в напівлегкій вазі проти Девіда Берни (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter