Чемпіон Європи WBO Малиновський провів відкрите тренування перед боєм проти Берни (відео)

Олег Малиновський напередодні провів відкрите тренування в рамках підготовки до бою, в якому він буде захищати титул чемпіона Європи, повідомляє промоутерська компанія братів Кличків К2.

Сьогодні з'явилося відео тренування, яку напередодні провів український боксер.

Заключний етап тренувального процесу перед вечором боксу у Броварах команда боксерів компанії К2 наводить в Буковелі.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Броварах Олегу Малиновському (21-0-0, 5 КО) належить захист належний йому титулу Чемпіона Європи WBO в напівлегкій вазі проти Девіда Берни (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.