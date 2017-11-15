Український боксер Усик розповів про поїздку в зону АТО, виклавши фото
15:31, 15 листопада 2017Бокс
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Чемпіон світу з боксу Олександр Усик подякував українським бійцям.
Олександр Усик побував у зоні АТО / Instagram
Український боксер, чемпіон світу Олександр Усик у своєму Instagram розповів про свою поїздку до зони АТО.
"Імпровізований ринг, в найбільш небезпечній зоні моєї держави. Хлопцям велике спасибі за прийом. Я не хочу сказати, що я сміливий. Я хочу сказати: подивіться, там кращі. А вони повинні бути вдома, ростити своїх дітей і піднімати генофонд нашої держави. А той, хто їх туди послав, повинен бути на їхньому місці", – написав Усик.
Також український важковаговик прикріпив фото з дитячо-юнацької спортивної школи в Мар'їнці.
Як повідомляв УНІАН, бій боксерської Ліги чемпіонів Усик – Брієдіс в лютому готові прийняти три міста.
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