Український боксер Усик розповів про поїздку в зону АТО, виклавши фото

Український боксер, чемпіон світу Олександр Усик у своєму Instagram розповів про свою поїздку до зони АТО.

"Імпровізований ринг, в найбільш небезпечній зоні моєї держави. Хлопцям велике спасибі за прийом. Я не хочу сказати, що я сміливий. Я хочу сказати: подивіться, там кращі. А вони повинні бути вдома, ростити своїх дітей і піднімати генофонд нашої держави. А той, хто їх туди послав, повинен бути на їхньому місці", – написав Усик.

Також український важковаговик прикріпив фото з дитячо-юнацької спортивної школи в Мар'їнці.

Як повідомляв УНІАН, бій боксерської Ліги чемпіонів Усик – Брієдіс в лютому готові прийняти три міста.