Я буду в твоїх кошмарах - Ф'юрі написав відкритий лист до Кличка

Британський боксер у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся з відкритим листом до колишнього чемпіона світу українця Володимира Кличка. Британець з циганськими коріннями Ф'юрі згадав свою перемогу над українцем і висловив невдоволення тим, що Кличко у своїх інтерв'ю захоплювався Ентоні Джошуа.

"Володимире, я не розумію, чому ти так озлоблений після поразки циганському королю. Ти постійно говориш про поразку від Джошуа, кажеш, який він великий. Але той поєдинок ти програв технічним нокаутом, до самого кінця зберігалися шанси 50 на 50. Ну а в нашому протистоянні ти не зміг завдати жодного удару, я примушував тебе промахуватися і просто грався з тобою в рингу.

Читайте такожТайсон Ф'юрі викликав на бій Віталія КличкаАле при цьому ти стверджуєш, що Джошуа краще. Знаю, ти ніколи не скажеш правду, але принаймні ти її знаєш, як і Віталій. Нічого іншого я від вас, хлопці, і не очікував. Але глибоко всередині себе ти в курсі, що тоді сталося. Я буду завжди приходити в твоїх кошмарах, доктор Кличко, і ти завжди будеш пам'ятати про те, що не зумів перемогти товстого цигана", — написав Ф'юрі в своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, чинний чемпіон світу з боксу за версією WBA британець Ентоні Джошуа заявив, що в 2018 році проведе поєдинок зі своїм співвітчизником екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі.