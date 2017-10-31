Наступним суперником чемпіона світу Джошуа може стати росіянин Повєткін

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що його підопічний може провести бій з росіянином Олександром Повєткіним в березні 2018 року, повідомляє ТАСС.

«Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA) в даний момент обговорюється можливість зробити бій між Повєткіним і румуном Крістіаном Хаммером претендентським. Тоді Джошуа може провести захист титулу в березні наступного року», — цитує Хірна газета Evening Standard.

Раніше повідомлялося, що переговори про поєдинок між Повєткіним і Хаммером проходять з ускладненнями.