Наступним суперником чемпіона світу Джошуа може стати росіянин Повєткін

13:32, 31 жовтня 2017
Бокс
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Цей бій може пройти в березні наступного року.

Ентоні Джошуа / boxingscene.com

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що його підопічний може провести бій з росіянином Олександром Повєткіним в березні 2018 року, повідомляє ТАСС.

«Всесвітньою боксерською асоціацією (WBA) в даний момент обговорюється можливість зробити бій між Повєткіним і румуном Крістіаном Хаммером претендентським. Тоді Джошуа може провести захист титулу в березні наступного року», — цитує Хірна газета Evening Standard.

Раніше повідомлялося, що переговори про поєдинок між Повєткіним і Хаммером проходять з ускладненнями.

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Теги: #Джошуа Повєткін