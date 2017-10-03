Букмекери назвали фаворита бою між українцем Усиком і латвійцем Брієдісом

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проти латиша Майріса Брієдіса, який володіє поясом WBC. Обидва бійця, що не знають поразок на профі-рингу, зустрінуться у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Поєдинок двох непереможних чемпіонів запланований на січень 2018 року. Незважаючи на те, що точна дата і місце бою поки невідомі, букмекери вже приймають ставки на майбутню битву важкоатлетів, повідомляє Sport Arena.

На думку фахівців, українець є беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1.17, тоді як котирування на виграш Брієдіса рівні 4.5. Як відомо, у регламенті WBSS не передбачена нічия.

Що стосується всього турніру, то Олександр Усик йде фаворитом з коефіцієнтом 1,53. Далі розташовуються Майріс Брієдіс (6,0), Мурат Гассієв (7,0), Юниер Дортікос (9,0) і Кшиштоф Влодарчик (101).

Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Марко Хука в чвертьфіналі турніру, а Майріс Брієдіс побив кубинця Майка Переса, вигравши одноголосним рішенням суддів.