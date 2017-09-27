Ломаченко піднявся до трійки найкращих боксерів світу за версією журнала The Ring

Український боксер Василь Ломаченко піднявся на третє місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетеного журналу The Ring.

Такий прогрес став можливий після того, як перший номер списку Андре Уорд оголосив про завершення кар'єри. Таким чином, всі боксери, що розташовувалися нижче нього, автоматично піднялися на одну сходинку.

Новим лідером рейтингу став чемпіон світу за версією WBA, WBC, IBF, IBO в середній вазі Геннадій Головкін з Казахстану. Другим тепер йде абсолютний чемпіон першої напівсередньої ваги Теренс Кроуфорд (США). Трійку кращих замикає Ломаченко.

Майбутній суперник Василя кубинець Гільєрмо Рігондо розташовується слідом за ним на четвертому місці.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня.