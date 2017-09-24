Кубинець Дортікос нокаутував росіянина Кудряшова і вийшов у півфінал WBSS

В американському Сан-Антоніо відбувся другий бій Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі, де виступає також і українець Олександр Усик.

У чвертьфінальному протистоянні чемпіон світу за версією WBА кубинець Юниер Дортікос зустрівся з росіянином Дмитром Кудряшовим.

Бій завершився швидким і яскравим нокаутом, у який був відправлений росіянин у другому раунді.

Кудряшов в першому раунді став наносити удари, вибравши корпус опонента, але Дортікос відповів на це точними джебами, а потім став працювати комбінаціями ударів. У другому раунді росіянин пропустив дуже багато ударів, поки до мети не дійшов правий прямий, який став вирішальним.

Юніер Дортікос захистив титул чемпіона в одній із версій, а крім того - вийшов у півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії. Нагадаємо, що в іншому чвертьфіналі свою перемогу над Марко Хуком здобув українець Олександр Усик.