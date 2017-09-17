Супербій чемпіона світу казахстанця Головкіна і мексиканця Альвареса завершився внічию

В Лас-Вегасі (штат Невада, США) завершився поєдинок, в якому зустрілися чемпіон світу за версіями WBA (Super), WBC і IBF у середній вазі 35-річний казахстанець Геннадій Головкін і 27-річний мексиканець Сауль «Канело» Альварес, в якому переможець так і не був виявлений повідомляє Alll boxing.

Поєдинок вийшов напруженим і конкурентним. Головкін йшов вперед, а Альварес працював на контратаках, вибухаючи серіями. У кожного з боксерів були свої вдалі моменти, однак Головкін контролював бій і його темп більшу частину часу, а також був активніше.

Тим не менш, думки суддів за підсумками бою розділилися. У записках рахунок: 118-110 Канело, 115-113 Головкін, 114-114 — нічия.

Найімовірніше, в найближчому майбутньому суперників чекає ще один поєдинок.