Всі квитки на бій Джошуа − Пулєв були продані за добу

Квитки на бій британського чемпіона світу Ентоні Джошуа проти болгарина Кубрата Пулєва, що надійшли у продаж напередодні, розкупили за один день. Глядачі викупили всі 70 000 квитків, повідомляє Xsport з посиланням на Sky Sports Box Office.

Сам поєдинок відбудеться 28 жовтня на арені «Міленіум» в Кардіффі. Джошуа буде захищати свої титули WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі в бою проти офіційного претендента від IBF. Цей поєдинок повинен стати одним з найбільш відвідуваних в історії.

Організатори шоу обіцяють, що можуть розширити кількість глядацьких місць до 80 тисяч. Промоутер Джошуа Едді Хирн переконаний, що трибуни зможуть створити для британця необхідну атмосферу:

Читайте такожБританець Джошуа, який сподівався на бій з Кличком, дізнався дату наступного поєдинку«Джошуа продовжує зміцнювати свої позиції самого популярного атракціону в світі боксу. Підтримка, яку йому надає британська публіка, просто неймовірна. Вона є невід'ємною складовою його успіху. Фанатів чекає чудовий вечір боксу, і ми дякуємо їм за успіх», - заявив Хірн.

Зазначимо, що для Джошуа це буде другий бій поспіль на відкритій арені. На його поєдинок проти Володимира Кличка на «Уемблі» прийшло 90 тисяч глядачів.

Раніше боксери розповіли в майбутній зустрічі. Пулєв назвав свої шанси хорошими, а Джошуа хоче «вибити дух» суперника.