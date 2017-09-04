Букмекери вважають Усика явним фаворитом в поєдинку з Хуком

9 вересня чемпіон світу з боксу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик проведе бій проти екс-чемпіона світу Марко Хука. Поєдинок відбудеться у Берліні.

На думку букмекерів, український боксер вважається явним фаворитом протистояння. На перемогу Усика різні букмекерські контори дають коефіцієнт від 1,04 до 1,07, тоді як коефіцієнт на перемогу Хука - від 8,5 до 11,5.

Що стосується того, як саме закінчиться бій, то тут найбільш вірогідним результатом букмекери бачать перемогу Усика за очками - на неї можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Цікаво, що перемога Усика нокаутом оцінюється тим же коефіцієнтом, що і перемога Хука за очками - 11,4.

Олександр Усик прибув у Берлін вчора.

Відзначимо, що бій пройде в суботу на арені імені Макса Шмеллінга, яка вміщує 10 500 глядачів.