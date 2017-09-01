Бокс, чемпіонат світу, півфінали: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Гамбурзі відбудеться другий день півфіналів чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Путівки у вирішальний бій оскаржать боксери у вагових категоріях - до 52 кг, до 60 кг, 69 кг, 81 кг і в самій важкій ваговій категорії понад 91 кг

Всього пройде 10 поєдинків.

Єдиний представник України на цій стадії змагань Олександр Хижняк напередодні виграв свій бій і вийшов у фінал, який відбудеться в суботу, 2 вересня.

Півфінальні бої чемпіонату світу в Гамбурзі розпочнуться о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.