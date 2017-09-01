Бокс, чемпіонат світу, півфінали: відео онлайн-трансляція
19:00, 01 вересня 2017Бокс
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У Гамбурзі пройде друга серія боїв за вихід у фінал ЧС.
Чемпіонат світу-2017 триватиме в Гамбурзі до 2 вересня / aiba.org/hamburg2017
Сьогодні в Гамбурзі відбудеться другий день півфіналів чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Путівки у вирішальний бій оскаржать боксери у вагових категоріях - до 52 кг, до 60 кг, 69 кг, 81 кг і в самій важкій ваговій категорії понад 91 кг
Всього пройде 10 поєдинків.
Єдиний представник України на цій стадії змагань Олександр Хижняк напередодні виграв свій бій і вийшов у фінал, який відбудеться в суботу, 2 вересня.
Півфінальні бої чемпіонату світу в Гамбурзі розпочнуться о 19.00.
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
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