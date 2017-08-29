Бокс, чемпіонат світу 1/4 фіналу: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Гамбурзі (Німеччина) стартує 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У денній сесії пройдуть бої в п'яти вагових категоріях - по чотири поєдинки у 46-49 кг, до 56 кг, до 64 кг, до 75 кг і до 91 кг

У програмі денних боїв значиться один поєдинок за участю українця - у ваговій категорії до 75 кг. Олександр Хижняк вийде на ринг проти Бенджаміна Віттакера з Великобританії. Спортсмени проводили бій в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2017 року, який проходив у Харкові. Поєдинок, що відбувся 20 червня, завершився перемогою українця одноголосний суддівським рішенням. За чотири дні, 24 червня, Хижняк став переможцем чемпіонату Європи.

Чи зможе українець завоювати нагороду світової першості?

Бій Хижняк - Уіттакер в онлайн-трансляції на УНІАН.

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