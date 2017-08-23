Українські боксери прибули до Німеччини на чемпіонат світу
Вісім українських боксерів боротимуться за нагороди світової першості.
25 серпня у німецькому Гамбурзі стартує чемпіонат світу з боксу.
Як повідомили УНІАН у національній федерації боксу, збірна України вже знаходиться у Німеччині.
Головний тренер нашої команди Дмитро Сосновський у своєму коментарі відзначив, що зараз складно говорити про те, якого результату очікувати від української збірної на першості світу.
"Команда у нас молода, цим складом ми вперше виступимо на змаганнях такого рівня. Проте, хочу відзначити, що я повністю впевнений в наших хлопцях і переконаний в тому, що вони зроблять все для перемоги. Якщо ми будемо показувати як мінімум той рівень боксу, який був в Харкові, то все буде добре. Перед чемпіонатом Європи я говорив, що у нас є 6-7 бойових одиниць, здатних показати результат і ми здобули 6 медалей. Зараз я бачу, що у нас є 3-5 боксерів здатних показати себе на світовому рівні", - сказав Сосновський.
Варто відзначити, що збірна України представлена у всіх вагових категоріях, окрім ваги 64 кг.
Склад збірної України:
Вагова категорія 49 кг – Назар КУРОТЧИН
Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ
Вагова категорія 56 кг – Микола БУЦЕНКО
Вагова категорія 60 кг – Юрій ШЕСТАК
Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ
Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК
Вагова категорія 91 кг – Рамазан МУСЛІМОВ
Вагова категорія +91 кг – Віктор ВИХРИСТ
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2017, який проходив у червні в Харкові, збірна України з боксу перемогла у командному заліку, виборовши шість нагород, серед них три золоті.