Українські боксери прибули до Німеччини на чемпіонат світу

25 серпня у німецькому Гамбурзі стартує чемпіонат світу з боксу.

Як повідомили УНІАН у національній федерації боксу, збірна України вже знаходиться у Німеччині.

Головний тренер нашої команди Дмитро Сосновський у своєму коментарі відзначив, що зараз складно говорити про те, якого результату очікувати від української збірної на першості світу.

"Команда у нас молода, цим складом ми вперше виступимо на змаганнях такого рівня. Проте, хочу відзначити, що я повністю впевнений в наших хлопцях і переконаний в тому, що вони зроблять все для перемоги. Якщо ми будемо показувати як мінімум той рівень боксу, який був в Харкові, то все буде добре. Перед чемпіонатом Європи я говорив, що у нас є 6-7 бойових одиниць, здатних показати результат і ми здобули 6 медалей. Зараз я бачу, що у нас є 3-5 боксерів здатних показати себе на світовому рівні", - сказав Сосновський.

Варто відзначити, що збірна України представлена у всіх вагових категоріях, окрім ваги 64 кг.

Склад збірної України:

Вагова категорія 49 кг – Назар КУРОТЧИН

Вагова категорія 52 кг – Дмитро ЗАМОТАЄВ

Вагова категорія 56 кг – Микола БУЦЕНКО

Вагова категорія 60 кг – Юрій ШЕСТАК

Вагова категорія 69 кг – Євген БАРАБАНОВ

Вагова категорія 75 кг – Олександр ХИЖНЯК

Вагова категорія 91 кг – Рамазан МУСЛІМОВ

Вагова категорія +91 кг – Віктор ВИХРИСТ

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2017, який проходив у червні в Харкові, збірна України з боксу перемогла у командному заліку, виборовши шість нагород, серед них три золоті.