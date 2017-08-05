Чемпіон світу WBO Ломаченко виявився важчим на зважуванні за претендента на титул (відео)

Чемпіон світу WBO в напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко переважив свого опонента Мигелля Марріагу з Колумбії на офіційній церемонії зважування перед титульним поєдинком, повідомляє Lomachenko Fights.

У даній ваговій категорії до боїв допускаються боксери у категорії до 59 кг Ломаченко на церемонії зважування показав результат рівно 59 кг, у той час як його опонент - 58,9 кг.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Ломаченко - Марріага відбудеться 5 серпня в Лос-Анджелесі (США). Це буде третій захист титулу WBO для українського боксера.

У червні 2016 року він переміг Романа Мартінеса з Пуерто-Ріко в титульному бою на знаменитій критій арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Після цього він провів два успішні захисти проти Ніколаса Волтерса з Ямайки і (16 листопада 2016 р.) і американця Джейсона Соси (8 квітня 2017 р.)