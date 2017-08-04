Кличко "передав естафету" Джошуа і побажав удачі "молодшому братові"

Володимир Кличко виступив із зверненням до Ентоні Джошуа, де побажав тому успішно продовжити свою справу, повідомляється на особистій сторінці українського боксера в соціальній мережі Twitter.

«Моє серце спокійно, адже я передаю естафету Ентоні Джошуа — наступному поколінню. Удачі, молодший брат, я тобою пишаюся!», - написав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кличко оголосив про завершення кар'єри.

29 квітня українець програв Джошуа в бою за титули чемпіона світу. Після цього три місяці велися перемовини про бій-реванш, який повинен був відбутися в листопаді у Лас-Вегасі.