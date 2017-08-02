Бій Мейвезер-МакГрегор не викликав ажіотажу в Лас-Вегасі - без аншлагу

Бій чемпіона UFC Конора МакГрегора і екс-чемпіона світу з боксу Флойда Мэйвезера, який відбудеться 26 серпня в Лас-Вегасі, може пройти без аншлагу, повідомляє Sports.ru.

Як підрахувало агентство Associated Press, на сайті Ticketmaster, офіційного агента T-Mobile Arena, де і відбудеться бій, вільні ще "сотні і навіть тисячі місць". Приміром, пропонується 162 різних варіанти для тих, хто хоче придбати відразу шість квитків на сусідні місця. Місткість T-Mobile Arena – 20 тис. осіб.

Читайте такожМейвезер залишається безумовним фаворитом супербою з МакГрегоромОдна з основних причин низького попиту – високі ціни. Найдешевший з доступних зараз квитків коштує, з урахуванням сервісних зборів, понад $2,5 тис. Це місце на верхньому ярусі бічної трибуни. Нижній центральний сектор обійдеться мінімум в $10 665, а вартість "платинових" місць доходить до $15 тис.

Погано продаються квитки і на вторинному ринку, що підтвердили представники сайтів SeatGeek і StubHub. За їх словами, попит відстає від того, що був напередодні бою Мейвезер – Пакьяо. При цьому рідкісні квитки, спочатку продавалися за $500, на цих ресурсах коштують близько $2000.