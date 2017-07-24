Кличко: Якщо я прийму рішення про матч-реванш з Джошуа, то точно не гроші будуть визначальним пунктом у цьому випадку

Український боксер-суперважковаговик, дворазовий чемпіон світу Володимир Кличко розповів про свою мотивацію, життєві принципи, згадав про поєдинок проти Ентоні Джошуа та поділився своїми думками щодо можливого реваншу з британцем, повідомляє Братство Кличко.

За словами Володимира, він навчився отримувати користь з кожної локальної невдачі, для великої перемоги в майбутньому. «Мій девіз в спорті був гранично прост: «Невдача не варіант, програш — не варіант». Ідея зрозуміла: я завжди хочу перемогти, — розповів українець в інтерв'ю Finanzen. — Але тепер я зрозумів, невдача – абсолютна опція. Кожен стикається з невдачами у своїй кар'єрі. Якщо хтось стверджує, що це не так, він або обманює, або з іншої планети. Мої успіхи підняли мене, але насправді я виріс на своїх поразках».

Читайте такожДжошуа про бій-реванш: Я не буду чекати рішення Кличка вічноВолодимир в черговий раз зазначив, що не відчуває себе переможеним після поразки у поєдинку з Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня. «Не відчуваю себе невдахою, лише тому, що програв поєдинок. В жодній зі своїх поразок я не придбав більше, ніж у цій. Дивно, скільки поваги і визнання приніс мені цей бій».

Що стосується матчу-реваншу з британським боксером, то, за словами Кличка, великий гонорар, на який налягає промоутер Джошуа Едді Хирн, не є для нього головною мотивацією. «Бій між мною і Джошуа був організований K2 Promotions і компанією промоутера Джошуа Едді Хірна Matchroom. Цифри я не буду коментувати. Це просто бізнес, ні більше, ні менше. Але гроші ніколи не були головною мотивацією для мене. Я просто хочу перемагати. Це моя мотивація. Гроші – лише підтвердження успіху. Якщо я прийму рішення битися з Джошуа, то точно не гроші будуть визначальним пунктом у цьому випадку».

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Кличко програв бій за титул чемпіона світу британцеві Ентоні Джошуа на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі". Рішення про бій-реванш Кличко повинен прийняти найближчим часом.