Оприлюднено офіційний постер до чемпіонського бою Мейвезер — Макгрегор

Телеканал SHOWTIME представив офіційний постер боксерського поєдинку між боксером Флойдом Мэйуэзером і бійцем змішаного стилю Конором Макгрегрором, повідомляється в Twitter телеканалу.

Бій відбудеться 26 серпня в Лас-Вегасі (США).

Читайте такожМейвезер залишається безумовним фаворитом супербою з МакгрегоромВ котируваннях провідної британської букмекерської компанії William Hill коефіцієнт на тріумф Мейвезера становить 1.14, тоді як шанси на виграш ірландця оцінюються 5.50 до 1-го. Самий неймовірний результат бою - це нічия. Ставка на нічию надзвичайно висока - 41 до 1-го.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Лос-Анджелесі почалася промо-кампанія, присвячена поєдинку між Мейвезером і Макгрегором. Суперники вже провели першу прес-конференцію, а в Нью-Йорку стався самий скандальний епізод - Мейвезер кинув пачкою купюр в Макгрегора.