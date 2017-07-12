Учасники мегапоєдинку Мейвезер і Макгрегор обмінялися "люб'язностями" і зустрілися поглядами (відео)

11 липня в Лос-Анджелесі відбулася перша прес-конференція і дуель поглядів перед боксерським боєм між непереможеним екс-чемпіоном світу Флойдом Мейвезером і чемпіоном UFC Конором Макгрегором.

Після того, як в рамках прес-конференції Мейвезер пообіцяв побити ірландця (буквально - "надерти дупу"), а Макгрегор висловив упевненість, що нокаутує суперника в перших чотирьох раундах, опоненти взяли участь у напруженій дуелі поглядів.

Поєдинок Мейвезер-Макгрегор пройде 26 серпня у Лас-Вегасі у ваговому ліміті 154 фунта (69,85 кг), а на кону бою може стояти престижний діамантовий пояс WBC. Дохід від поєдинку Макгрегора і Мейвезера стане рекордним в історії боксу.