Українець Усик у новому грандіозному турнірі вибрав у суперники німця Хука

У Монако відбувся розподіл пар у Всесвітній суперсерії боксу. Сіяним боксерам дозволили вибирати собі суперників серед несіяних.

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик у чвертьфінальному поєдинку "боксерської Ліги чемпіонів" зіграє з німецьким ветераном Марко Хуком.

Росіянин, чемпіон світу за версією IBF Мурат Гассієв битиметься з Кшиштофом Влодарчиком. Цей бій був призначений заздалегідь, оскільки поляк є обов'язковим претендентом на титул росіянина.

Володар поясу WBC Silver росіянин Дмитро Кудряшов за путівку в півфінал побореться з Юнієром Дортікосом. Ще один чемпіон світу Майріс Брієдіс зустрінеться з кубинцем Майком Пересом.

Повний склад пар

Перша важка вага

Олександр Усик — Марко Хук

Майріс Брієдіс — Майк Перес

Мурат Гассієв – Кшиштоф Влодарчик

Юнієр Дортікос — Дмитро Кудряшов

Друга середня вага

Джордж Грувз — Джеймі Кокс

Каллум Сміт — Ерік Скоглунд

Артур Абрахам/Кріс Юбенк — Авні Йилдирим

Юрген Бремер — Роб Брант

Турнір Всесвітньої суперсерії боксу стартує у вересні цього року. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться у вересні-жовтні. Півфінали пройдуть в січні і лютому наступного року, фінал - у травні 2018-го.

Призовий фонд турніру становить $50 млн. Переможці турніру отримають трофей імені Мохаммеда Алі.