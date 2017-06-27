Український боксер Руденко не вірить в провокації напередодні бою з "Російським витязем" Повєткіним

33-річний український боксер Андрій Руденко заявив, що не думає про можливі провокації під час підготовки до бою з 37-річним росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє Р-Спорт.

«Я не політик, я спортсмен. Я навіть новини не дивлюся, не хочу забивати цим голову, там немає нічого приємного, - зазначає Руденко. - Я знаю Олександра (Повєткіна), у нього хороша команда, оточують чудові люди. Мене тут завжди приймали добре, я приїхав сюди, як до себе додому. А морочитися з-за цієї політики не хочу».

«Тих, хто відмовляв від поїздки, теж не було, ніхто слова не сказав проти – ні команда, ні знайомі. Тільки раділи за мене. Так, люди різні, і не хотілося б ніяких провокацій. Я не думаю про це. Я можу сказати, що мене зустріли добре, все добре організовано. І навіть якщо щось трапиться, то все буде оперативно вирішено. Я думаю, що бій з Повєткіним не позначиться негативно на моєму іміджі. Бій з Повєткіним – колосальний досвід. У мене сильніше суперника, ніж він, не було», - додав український боксер.

Повєткін і Руденко проведуть бій за титули WBO International і WBA International 1 липня в Москві. На рахунку Руденко 31 успішний поєдинок (19 виграні достроково) і дві невдачі.