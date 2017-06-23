У фінал чемпіонату Європи з боксу у Харкові пробився ще один українець (відео)
17:28, 23 червня 2017Бокс
314
Олександр Хижняк у категорії до 75 кг забезпечив собі як мінімум срібло.
Олександр Хижняк / xsport.ua
На чемпіонаті Європи з боксу, що проходить у Харкові, визначився ще один учасник фінальних боїв.
Полтавчанин Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг успішно подолав півфінальний раунд, здолавши суперника з Італії - Сальваторе Кавальяро.
Нагадаємо, що трохи раніше також вдало виступив у півфіналі інший українець - одесит Микола Буценко.
Ще четверо українських боксерів виступлять сьогодні у вечірній сесії, яка розпочнеться о 18.00.
Сайт УНІАН веде пряму онлайн відео-транляцію вирішальних зустрічей.
Відео бою Олександр Хижняк - Сальваторе Кавальяро:
Півфінал ЧЄ з боксу. Олександр Хижняк - Сальваторе Каваларо. Відео бою
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter