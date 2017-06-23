У фінал чемпіонату Європи з боксу у Харкові пробився ще один українець (відео)

На чемпіонаті Європи з боксу, що проходить у Харкові, визначився ще один учасник фінальних боїв.

Полтавчанин Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг успішно подолав півфінальний раунд, здолавши суперника з Італії - Сальваторе Кавальяро.

Нагадаємо, що трохи раніше також вдало виступив у півфіналі інший українець - одесит Микола Буценко.

Ще четверо українських боксерів виступлять сьогодні у вечірній сесії, яка розпочнеться о 18.00.

Сайт УНІАН веде пряму онлайн відео-транляцію вирішальних зустрічей.

Відео бою Олександр Хижняк - Сальваторе Кавальяро: