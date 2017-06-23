У фінал чемпіонату Європи з боксу у Харкові пробився ще один українець (відео)

17:28, 23 червня 2017
Бокс
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Олександр Хижняк у категорії до 75 кг забезпечив собі як мінімум срібло.

xsport.ua

На чемпіонаті Європи з боксу, що проходить у Харкові, визначився ще один учасник фінальних боїв. 

Полтавчанин Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг успішно подолав півфінальний раунд, здолавши суперника з Італії - Сальваторе Кавальяро. 

Нагадаємо, що трохи раніше також вдало виступив у півфіналі інший українець - одесит Микола Буценко. 

Ще четверо українських боксерів виступлять сьогодні у вечірній сесії, яка розпочнеться о 18.00.

Сайт УНІАН веде пряму онлайн відео-транляцію вирішальних зустрічей.

Відео бою Олександр Хижняк - Сальваторе Кавальяро:

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Теги: #бокс#збірна України#чемпіонат Європи